Vier Teenager ballerten mit Softair-Waffen herum

Am 20. September 2021 gegen 15.41 Uhr wurde bei der Polizei telefonisch eine Anzeige erstattet, dass vier Personen auf einem Parkplatz in Steinbach am Attersee umherschießen würden. Die Polizisten konnten das Fahrzeug im Gemeindegebiet Weyregg am Attersee angehalten werden. Die vier Jugendlichen wurden vorläufig von der Polizei festgenommen.