„Tiroler Gluat“ räumte bei Grillmeisterschaft ab

„Nach dem enttäuschenden fünften Platz in der Gesamtwertung im vorigen Jahr sind wir mit gemischten Gefühlen in den diesjährigen Wettbewerb gegangen, obwohl wir ja auch 2020 toll abgeliefert haben“, sagt Christian Pölzl gegenüber der „Tiroler Krone“. Trotzdem machten sich die leidenschaftlichen Griller frohen Mutes an die Sache heran. „Wir haben uns bei jedem Gericht voll fokussiert und es auf den Punkt gebracht“, schildert Pölzl die Stimmung während der Meisterschaft. „Das wurde von den Juroren und Jurorinnen auch so gesehen und wir durften große Lobeshymnen von ihnen hören.“