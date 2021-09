Ein Toter bei Frontalzusammenstoß auf der B135

Senior verstarb noch an der Unfallstelle

Dabei wurde der 78-Jährige so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 10“ in das Klinikum Wels geflogen.