Die Urgewalt der Flammen atemberaubend inszeniert

Die Anziehungskraft liegt für den Menschen nicht nur in den positiven Eigenschaften, sondern auch in der Gefahr, die von dieser archaischen Urkraft ausgeht. Wärme, Licht, Sinnesfreuden und die Mystik der züngelnden Flammen schaffen Wohlbefinden. Im Gegenzug macht Feuer mit seiner zerstörerischen Kraft Angst, wie man aktuell an den furchteinflößenden globalen Waldbränden erleben kann.