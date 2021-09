Pilze pflücken im Burgenland: Regeln für Sammler

Heuer fällt die Pilzsuche in manchen pannonischen Wäldern erfolgreicher aus als auf anderen Grünflächen im Osten. Die Österreichischen Mykologische Gesellschaft empfiehlt dennoch, nicht alle Schwammerl auf Verdacht mitzunehmen. Wer sich fortbilden möchte, kann im Oktober an einer Exkursion in Donnerskirchen teilnehmen.