EM-Drama im Hinterkopf

Der 21. August 2021 wird Alexander Lapkalo länger in Erinnerung bleiben. Da wurde der 19-jährige Mittelfeldspieler des SV Seekirchen im Spiel gegen seinen Ex-Klub Grünau nach 52 Minuten vom Platz genommen. Vom eigenen Vater, SVS-Coach Mario Lapkalo. Weil der Junior über ein Stechen im Herz klagte. „Natürlich ist mir da viel durch den Kopf gegangen. Man hatte noch das Drama um Christian Eriksen bei der EM im Hinterkopf, als der mit einem Herzstillstand am Platz zusammengebrochen ist“, war Mario in Sorge. Wie die Mama und die Schwester, die als Zuschauerinnen dabei waren, Alex gleich ins Spital brachten. Dort musste er zur Beobachtung bleiben.