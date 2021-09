Alkolenker raste mit 96 km/h durch Wels

Bei Laserkontrollen auf der Salzburger Straße in Wels maßen Polizisten am Samstag gegen 9.15 Uhr einen Pkw bei dort erlaubten 50 km/h mit 96 km/h. Zudem fuhr der Lenker mehrmals über die dortige doppelte Sperrlinie. Die Beamten fuhren ihm nach und hielten ihn wenig später zur Lenker- und Fahrzeugkontrolle an. Dabei bemerkten sie beim 46-jährigen Lenker aus dem Bezirk Ried deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alkotest ergab 2,26 Promille. Der Mann wird angezeigt.