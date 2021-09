Was haben Sie für den Schulstart getan?

Herr Minister und Herr Vizebürgermeister: Was haben Sie während des Sommers für den Schulstart eigentlich getan?

Heinz Faßmann: Wo soll ich anfangen? Die Planung des PCR-Testsystems startete im Mai. Wir bestellten Luftreiniger für Schulen, haben ein Frühwarnsystem mit „Wächter-Schulen“ und Abwasser-Analyse installiert. Antigentests wurden besorgt, Ninjapässe nachgedruckt, Impfaktionen mit den Ländern organisiert. Auch für Kindergärten und Universitäten haben wir Empfehlungen ausgearbeitet.

Christoph Wiederkehr: Wir bereiten uns seit Juni auf den Schulstart vor. Dies beinhaltet die Implementierung von hochwertigen PCR-Tests via „Alles Gurgelt“ ab der 5. Schulstufe, die Impfangebote an Wiener Schulen mit dem Impfbus sowie mobile Impfteams direkt an den Standorten. Und die Verbesserung der Möglichkeiten, die Klassenzimmer zu lüften, inklusive der Anschaffung von Luftfiltern.