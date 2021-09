Quarantäne-Chaos an Schulen: Versagen der Politik?

An Österreichs Schulen herrscht Chaos: Das Testsystem für die Wiener Schulen scheint nicht ausgereift zu sein. Eineinhalb Jahre begleitet uns die Pandemie nun schon, was der Politik genug Zeit gab, Maßnahmen für den Schulbetrieb auszuarbeiten. Dennoch sind die Regelungen, wie mit einem positiven Fall in der Schule umgegangen werden soll, noch immer unklar. Bereits am Dienstag, dem 14.09.2021, befanden sich alleine in Wien 285 Klassen in Quarantäne. Hat die Politik in dieser Hinsicht versagt? Hätte, gerade in den Ferien, mehr auf die Planung eines pandemiekonformen Schulbetriebs gesetzt werden sollen? Wäre es besser, wenn Corona-Maßnahmen in Schulen österreichweit gelten oder ein Stufenplan nach Fallzahlen erarbeitet wird? Lassen Sie uns Ihre Meinung wissen, wir freuen uns auf Ihr Kommentar!