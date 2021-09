Mutter von Schüler: „Niemand weiß Genaueres“

Bereits 522 von etwa 700 Wiener Schulen sind teilgesperrt. In Niederösterreich sind 94 Klassen in Quarantäne, in Salzburg lediglich eine. Aus dem Rest Österreichs sind noch gar keine Fälle bekannt. „Welche Regeln gelten gerade?“, fragen sich Eltern von Kindern, die in Quarantäne sind. Antworten bleibt man ihnen aber schuldig.