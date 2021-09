Luftfilter für Schulen bislang nur heiße Luft

Die Steiermark-Ergebnisse zu den aussagekräftigen Spültests lagen am Freitag erstmals vor: Demnach ist die Infektionsrate unter Schülern bislang verschwindend gering. In den Volksschulen gab es 22 positive Tests, in der ersten Sekundarstufe (11 bis 14) 17, unter den 15- bis 18- oder 19-Jährigen schlug der Test elfmal an. Keine einzige steirische Klasse musste geschlossen werden.