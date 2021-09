Mit 177 km/h über die B1 in Enns gerast

97 Autos kontrolliert

Während der Schwerpunktaktion wurden von den eingesetzten Streifen insgesamt 97 Fahrzeuge kontrolliert, 21 Fahrzeuge wurden einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. An zehn Fahrzeugen wurden Mängel mit Gefahr im Verzug (Technik und Lärm) festgestellt. Bei diesen Fahrzeugen wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt wurden wegen technischen Mängeln an Fahrzeugen 76 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land erstattet.