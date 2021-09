Zöglingstrio (11 und 13 Jahre) schlug Senior

Ausgeforscht konnten jene drei Täter werden, welche am 14. September 2021 um 11:45 Uhr den 68-jährigen Pensionisten beim Freibad St. Georgen an der Gusen niederschlugen und ausraubten. Es handelt sich dabei um einen 11-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf, einen 13-Jährigen aus Linz und einen 13-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land. Diese waren zum Tatzeitpunkt aus unterschiedlichen Betreuungseinrichtungen in OÖ abgängig und hatten sich am Hauptbahnhof in Linz kennengelernt.