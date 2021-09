Drei Burschen wurden mitten aus dem Leben gerissen

Von Sonne aufgeblendet

Die aufgehende Sonne dürfte den 15-jährigen Stefan H. am Dienstag am Weg in die Schule derart geblendet haben, dass er nicht mitbekam, dass das Auto vor ihm stehen blieb. Er krachte gegen das Heck und wurde in ein entgegenkommendes Auto geschleudert. Der Ausgang schrecklich. Sein Freund Daniel fuhr direkt hinter Stefan, musste die Tragödie mitansehen.