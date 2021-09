Blackpink: Lalisa löst Hype um Fleischbällchen aus

Lalisa, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Lisa, ist vor allem in Thailand und Südkorea ein Idol. Ihre Band Blackpink gilt als eine der erfolgreichsten Girl-Bands der Welt. Der Hit „Kiss And Make Up“ hielt sich auch in Deutschland wochenlang in den Charts. Netflix veröffentlichte 2020 eine Doku über die Band. Kürzlich brachte Lisa ihr erstes Solo-Album heraus. Das Video der Single „Lalisa“ wurde auf Youtube innerhalb weniger Tage mehr als 150 Millionen Mal geklickt.