Linzer Innenstadt wird „Wohnzimmer“ für alle

Endlich tut sich was in Sachen Innenstadtattraktivierung. Im März hatte die Kunstuniversität unter ihren Studierenden zum Ideenwettbewerb aufgerufen. Mit dem Ziel, die Aufenthaltsqualität in der City – vor allem am Hauptplatz, auf der Promenade und in der Altstadt – zu erhöhen. 12 Konzepte wurden eingereicht, von denen sich SP-Stadtchef Klaus Luger und VP-Stadtvize Bernhard Baier begeistert zeigten. Die drei Projekte, die am meisten überzeugten, sollen nun bis nächstes Jahr umgesetzt werden.