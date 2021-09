Legende Mario Haas: „Sturm holt fünf Punkte!“

„Steirerkrone“-Experte und Sturm-Rekordtorschütze Mario Haas - bei Sturms letztem Antritt in der Europa-League-Gruppenphase 2011/12 noch aktiv und der Siegtorschütze in Athen bei Sturms letztem Dreier (2:1) in einer Gruppe - traut seinem Stammverein am Donnerstag beim Europa-League-Auftakt in Monaco einiges zu. Im Gespräch mit „Steirerkrone“-Sportchef Georg Kallinger lässt der „Bomber“ auch seine Karriere in Frankreich Revue passieren. Zum Geburtstag der Sturm-Legende am Donnerstag gab‘s auch eine Überraschung der „Krone“-Redaktion.