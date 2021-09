2 tödliche Unfälle mit Motorrädern auf Sardinien

Über Böschung in die Tiefe gestürzt

Doch nachdem erst vor wenigen Tagen eine Frau (47) aus Österreich bei einem Unfall in der Nähe von Nuoro tödlich verunglückt war, der nächste Schock am Dienstag gegen 14 Uhr: Schon wieder ereignete sich ein tödlicher Motorradunfall auf Sardinien, und wieder musste ein Österreicher sterben!