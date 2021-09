Kickl: Neue Maßnahmen sind „evidenzbefreit“

Für die Landtagswahl in Oberösterreich am 26. September sei die FPÖ auf einem guten Weg. Kickl bedankte sich bei Haimbuchner für „die hervorragende Arbeit“, die er mit seinem Team leiste. Dass die FPÖ in Oberösterreich in Regierungsverantwortung ist, sei für das ganze Land gut.