Umfassendes Geständnis nach Doppelmord in Wien

Der Verdächtige schilderte im Detail, was sich am Montag in der Wohnung seiner Ex-Frau (37) beim Belgradplatz im Bezirk Favoriten abgespielt hatte. So war es zwischen den beiden offenbar zu einem Streit gekommen - der Grund der Auseinandersetzung: SMS-Nachrichten. In der Folge sah der Beschuldigte rot, ging in die Küche, holte ein Nudelholz und schlug damit auf seine Ex-Frau ein, ehe er auch noch zu einem Messer griff und auf sie einstach.