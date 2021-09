ÖVP verschärft Migrationskurs in Oberösterreich

Bis auf sechs Prozentpunkte rückte die FPÖ bei der Landtagswahl 2015 an die ÖVP heran. Offenbar mit dem Ziel, abtrünnige Wähler von damals wieder vom Koalitionspartner zurückzuholen, prescht die ÖVP jetzt mit einem Programm zum Thema Migration und Integration vor. Dieses deckt sich weitgehend mit schon länger bekannten Positionen der Landes-VP, enthält zudem aber weitere Verschärfungen. So sollen künftig Integrationsförderungen an die Deutschkenntnisse der Förderwerber gebunden sein. Die Vermittlung von „Deutsch und Werten“ solle für sie zum Pflichtprogramm werden, sagt ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer.