Johannes Brandl: „Es muss sich immer was tun“

Was fasziniert Sie denn so am Surfen?

Eigentlich ist das nicht unbedingt mein Sport. Surfen ist eine der wenigen Sportarten, wo kein Ball im Spiel ist. Ich bin mein Leben lang Teamsportler gewesen, und vor allem Ballsportarten sind genau meins. Egal, ob Basketball, Beachvolleyball, Fußball oder Paddel-Tennis. Aber beim Surfen bist du ganz alleine mit dir. Ich bin an sich ein ganz schlechter Verlierer. Auch bei Brettspielen. Aber das Gute beim Surfen ist, da kann ich mich nur über mich selber ärgern.