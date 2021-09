Dieb attackierte Pensionistin mit Faustschlägen

In Wels hat sich am Samstagvormittag ein 39-jähriger Mann in ein unversperrtes Einfamilienhaus geschlichen und der 70-jährigen Bewohnerin die Geldbörse aus einer Handtasche gestohlen. Als die Frau das bemerkte und den Mann ansprach, attackierte er die Pensionistin mit Händen und Fäusten und stieß sie gegen eine Gartensäule. Anschließend warf er die entwendete Geldbörse zu Boden und verließ das Grundstück.