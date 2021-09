Sechsköpfige Gruppe ging auf 22-Jährigen los

Von einer sechsköpfigen Gruppe wurde am Samstagabend ein 22-Jähriger aus Machtrenk in Oberösterreich auf offener Straße zusammengeschlagen. Die Täter forderten von ihrem Opfer Geld, doch dieser weigerte sich. Daraufhin schlugen sie mit Händen und Füßen weiter auf den am Boden liegenden 22-Jährigen ein. Ein 17-Jähriger konnte als Verdächtiger identifiziert werden, er ist aber nicht geständig.