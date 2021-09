Pkw-Lenkerin erfasste bei Rückwärtsfahrt Fußgänger

Gegen 9 Uhr war die 40-Jährige mit ihrem Pkw auf der L 30 von Kufstein kommen in Richtung Mitterland unterwegs. „Die Lenkerin verpasste eine Abzweigung, hielt ihr Fahrzeug an und für in weiterer Folge rückwärts um zur Abzweigung zu gelangen“, heißt es seitens der Polizei. Die Frau übersah dabei den Pensionisten, der gerade die Straße überqueren wollte.