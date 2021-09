Autolenker (81) gegen Hausmauer geprallt

Der Mann war am Samstag mit seinem Auto bei der Talfahrt auf der stark abschüssigen Straße von der Kirche Stein im Jauntal, (Völkermarkt), aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. In Folge geriet er über eine Böschung und prallte gegen eine Hausmauer. Der Mann wurde verletzt und von der Rettung ins UKH Klagenfurt geliefert. Durch die Wucht des Anpralls wurde ein Teil der Hausmauer und ein Fenster nach innen gedrückt, am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden.