„Wikingerin“ zaubert Abstraktes aus Vulkanasche

Linda Steinthorsdottir präsentiert sich als fröhliche Frau in ihrer Wohnung in der Linzer Waltherstraße. Dort lebt sie mit ihrem Mann, dem Architekten Gösta Nowak: „Ich bin verliebt in Linz. Vor 32 Jahren war ich Skifahren in Obertauern, dann Skilehrerin und Sportstudentin in Salzburg. “Wegen einer Verletzung wechselte sie vom Sportstudium zu Publizistik und Kunstgeschichte. Steinthorsdottir lernte Gösta kennen und damit die oberösterreichische Landeshauptstadt: „Mittlerweile besuchen viele Isländer Linz und machen Werbung.“