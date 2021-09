TV-Star Eva Herzig nimmt Kinder aus der Schule

In Eva Herzig haben die Autoren eine prominente Unterstützung für ihr Werk gefunden. In dem kurzen Clip, der bereits wieder von YouTube entfernt wurde, spricht die Schauspielerin über ihre Impfskepsis. „Für mich ist diese Impfung zu unerforscht, bzw. jetzt, da sich schon viele Menschen impfen haben lassen, sieht man an den Nebenwirkungen - teilweise sehr schwere Nebenwirkungen, bis hin zu Todesfällen -, dass diese Impfung tatsächlich nicht der Gesundheit dient“, ist sie sich sicher.