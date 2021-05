Eva Herzig: Ohne Impfung kein „Steirerkrimi“-Dreh

Mit zarten 19 Jahren habe sie ihre Schauspielkarriere am Burgtheater begonnen und sie liebe ihren Beruf noch immer. „Und ich liebe mein Leben. Ich weiß noch nicht, was ich machen werde, wenn ich ungeimpft auf Bühnen und vor der Kamera offensichtlich zu gefährlich geworden bin, aber mir wird etwas einfallen! Ich hab in meinem Leben schon viele Krisen gemeistert, und auch jetzt weiß ich tief in meinem Herzen, fällt eine Tür zu, öffnet sich eine andere!“, zeigt sich Herzig kämpferisch. „Ich bin dankbar für alles bis jetzt gelebte und erlebte, und freue mich auf alles, was mir das Leben noch schenken will.“