5600 Schulkinder abgemeldet - nun strengere Regeln

Spitzenreiter bei den Abmeldungen sind einer Ö1-Auflistung zufolge Niederösterreich mit 1400 sowie die Steiermark und Oberösterreich mit je mehr als 1000 abgemeldeten Schulkindern. Vor allem in Oberösterreich ist die Zahl extrem gestiegen - im Vergleich zum Schuljahr 2019/20, also vor der Corona-Pandemie, um das Fünffache, wie es im „Morgenjournal“ am Freitag hieß. In Salzburg hat sich die Zahl der Abmeldungen demnach vervierfacht und liegt nun bei mehr als 380. In Wien dürfte die Situation in etwa gleich geblieben sein - in den Vorjahren waren rund 500 Schüler abgemeldet worden.