Vorarlberger Hotellerie hofft auf guten Herbst

Die Angst vor erneut geschlossenen Grenzen

Allein: Was bringen Impfungen und der grüne Pass, wenn die Grenzbalken wieder zugehen? Zwar betonen Politiker aller Couleur immer wieder, dass man die Grenzen offen lassen will, allerdings geben die Erfahrungen aus dem Vorjahr nicht unbedingt Grund für allzu großen Optimismus. Trotz aller Unwägbarkeiten bereiten sich die Betriebe auf einen „normalen Winter“ vor, stellen Mitarbeiter ein, nehmen Buchungen entgegen - und hoffen auf die Politik: „Wir wünschen uns, dass man nicht immer nur in Drei-Wochen-Schritten agiert. Die Frage ist: Was hat man aus dem letzten Jahr gelernt? Es nützt nichts, wenn wir zwar eine Modellregion sind, die Leute aber nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen ein- und abreisen können“, appelliert Kegele an die Vernunft der Entscheidungsträger. Wobei ihm natürlich klar ist, dass am großen Rad nicht in Bregenz, sondern in Brüssel gedreht wird. Bislang hat das Krisenmanagement der EU bekanntlich einiges zu wünschen übrig gelassen - statt einem europaweit einheitlichen Regelwerk, regiert nach wie vor die Kleinstaaterei.