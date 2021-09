„Hohes Risiko“: Österreich auf Orange geschaltet

Die Corona-Ampel wird für den Staat Österreich auf Orange geschaltet. Das heißt, es herrscht „hohes Risiko“. Das geht aus dem Arbeitsdokument der Ampel-Kommission hervor, das per Rundlauf-Beschluss verabschiedet wird. In einzelnen Ländern ist noch von mittlerem Risiko, also gelb, die Rede, nämlich in Kärnten, Niederösterreich, der Steiermark und Tirol. Neu rückte das Burgenland in den orangen Bereich.