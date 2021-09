Sprunghafter Anstieg: Mehr als 2200 Neuinfektionen Kopieren

Alleine in Wien wurden am Mittwoch 571 neue Corona-Fälle vermeldet. In Oberösterreich wurden in den vergangenen 24 Stunden 500 Neuinfektionen verzeichnet, in Niederösterreich 425, in Salzburg 227, in der Steiermark 222, in Tirol 106, in Vorarlberg 89, in Kärnten 65 und im Burgenland 63.