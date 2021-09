Mord- und Messerdrohungen hielten Polizei auf Trab

In der Nacht auf Donnerstag war für die Wiener Polizei einiges los: Mehrmals mussten die Beamten wegen mutmaßlichen gefährlichen Drohungen ausrücken. Eine Frau in Favoriten soll ihren Bruder mit dem Umbringen bedroht haben, in Simmering und der Inneren Stadt zückten zwei Männer im Zuge einer Auseinandersetzung das Messer.