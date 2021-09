Wegen Lötlampe: Schrank in Tischlerei fing Feuer

Gegen 11.00 Uhr bemerkte ein Nachbar anhand der Rauchentwicklung den Brand in der Tischlerei. Er rief den Betreiber, der zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend war, an. „Der 67-Jährige begab sich umgehend in den Innenraum der Werkstatt und bemerkte, dass ein in der Ecke stehender Holzschrank brannte“, heißt es von der Polizei. Nachdem er auch im ersten Stock nachgeschaut hatte, ob sich der Brand bereits dorthin ausgebreitet hatte, konnte der Mann aufgrund der starken Rauchentwicklung im Erdgeschoss nicht mehr nach unten. Der Nachbar rettete den 67-Jährigen schließlich mit einer an der Fassade angelehnten Holzleiter.