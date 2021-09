Box-Premiere unter freiem Himmel

Im Vorkampf zum Box-Event in der Klagenfurter Fußball-Arena klettert am Freitag Eva Voraberger erstmals seit der TKO-Niederlage in Bregenz gegen Vanesa Taborda in den Ring. „Ich weiß allerdings noch gar nicht, wer meine Gegnerin ist“, sagt die 31-jährige Steirerin, „das wird ein echter Überraschungskampf. Aber das ist egal - ich freu mich schon auf den Ring. Es war ein echtes Glück für mich, dass ich in Wien im Jabclub derzeit voll im Training stehe und zuletzt in Ungarn beim Sparring war. So konnte ich spontan zu diesem Ranglistenkampf zusagen. Den brauche ich übrigens nach den zwei Jahren Pause dringend, damit ich in Zukunft wieder oben anklopfen kann.“