80 Prozent der Italiener erhielten Erstimpfung

Impffortschritt in Österreich stagniert

In Österreich stagniert die Durchimpfungsrate derzeit bei knapp unter 60 Prozent Vollimmunisierten. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger machte am Dienstag auch die FPÖ dafür mitverantwortlich und unterstellte den Freiheitlichen eine „fetzendepperte“ Impfskepsis.