Debatte in Italien: 80% Quote, sonst Impfpflicht

Lehrern ohne Test droht Kündigung

Weitere Regeln gelten für das neue Schuljahr. Das Schulpersonal darf nur mit dem Grünen Pass zur Arbeit kommen - auch diese Regelung sorgt für Kontroversen. Wer sich nicht impfen lassen kann, bekommt kostenlose Corona-Tests. Ansonsten sind diese in Italien in der Regel kostenpflichtig. Dem Schulpersonal ohne Grünen Pass kann damit die Kündigung drohen, wenn sie länger als fünf Tage ohne Grund fehlen. An den Universitäten gilt die Nachweispflicht für Studierende und alle, die dort arbeiten, also Menschen in der Lehre oder Forschung.