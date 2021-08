Dänemark verkündet Ende ALLER Corona-Maßnahmen

Die Regierung in Kopenhagen war eine der ersten in Europa, die schon im Frühjahr begonnen hatte, Corona-Beschränkungen wieder aufzuheben. Die Kinder konnten wieder zu Schule, Außengastronomie öffnete. So hatten die Dänen trotz vergleichsweiser hoher Infektionszahlen auch Anfang August mehrere Corona-Regeln wieder gelockert. So gibt es etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Kapazitätsgrenzen mehr. Die Pflicht zu zwei Tests pro Woche für Schüler und Studenten wurde in eine Empfehlung geändert. Veranstaltungsorte wie Theater und Kinos mit weniger als 500 Zuschauern sowie Museen, Vergnügungsparks und Zoos müssen keinen Impfnachweis oder Test mehr für den Eintritt verlangen.