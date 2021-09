Von Tier gerammt: Ausweichmanöver endet in Botanik

Wohl gleich mehrere Schrecksekunden erlebten ein 46-jähriger Feldkircher und sein Sohn, die am Dienstag gegen 10 Uhr in ihrem Kastenwagen auf dem Matschwitzerweg in Tschagguns unterwegs waren. Im Bereich „Schwarzharasturz“ sei plötzlich ein unbekanntes Tier gegen die linke Seite des Klein-Lkws gesprungen, gab der Mann nach dem Unfall an. Derart erschrocken über den Vorfall geriet der Lenker anschließend über den rechten Fahrbahnrand. Der Klein-Lkw kippte langsam zur Seite und blieb schließlich im leicht abschüssigen Gelände auf einem Haufen von Ästen liegen.