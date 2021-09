Bei Tosin Ayodeji ist der Spaß wieder da

Spaß, den Ayodeji in den vergangenen Monaten - wenn es ums Weitspringen ging - ein wenig verloren hatte. „Es war eine schwierige Phase für mich“, gesteht der 18-Jährige, der seinen letzten Weitsprung-Bewerb am 15. Juli bei der U20-WM in Tallinn (Est) bestritt - und mit 7,28 Meter zwar Saisonbestleistung sprang, aber den Einzug ins Finale verpasste. „Davor ging es in meiner Karriere nur nach oben. In dieser Saison lief jedoch fast nichts wie gewünscht.“