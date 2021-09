Cyklaer: Porsche bringt „vernetztes“ Gravel-E-Bike

Der deutsche Sportwagenhersteller Porsche erweitert sein Produktportfolio und bietet unter der Marke Cyklaer neuerdings zusammen mit dem Hersteller Storck ein Gravel-E-Bike an. Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, soll das knapp 15 Kilogramm schwere Carbon-Fahrrad „die Möglichkeiten der Digitalisierung voll ausnutzen“. Ziel sei es, das Radfahren dadurch insgesamt vernetzter, sicherer und komfortabler zu gestalten, so die Firmentochter Porsche Digital in einer Mitteilung.