Treffen Sie die Stars und gewinnen Sie VIP-Tickets

Der Tag des Sports, Österreichs größte Open-Air-Sportveranstaltung des Jahres, findet bei seiner 24. Auflage am 20. September bei freiem Eintritt auf den Wiener Heldenplatz statt. Die „Krone“ verlost für das Spektakel gleich 20 x 2 VIP-Tickets.
Von 10 bis 18 Uhr verwandelt sich der Platz zwischen Hofburg und Volksgarten zur großen Bühne für Österreichs Sport-Stars des Jahres. Viele sehr bekannte Athletinnen und Athleten werden anwesend sein. Insgesamt werden über 400 Sportlerinnen und Sportler geehrt. Zudem verwandelt sich das Areal beim von der „Krone“ präsentierten Tag des Sports wieder in eine Action-Zone für die ganze Familie mit Autogrammstunden, Gewinnspielen und rund 80 Mitmach-Stationen.
Dabei weht vor der Hofburg schon ein Hauch der Olympischen Winterspiele in Cortina. Ob beim „Abheben“ auf einer Mini-Skisprungschanze, beim Ausprobieren erster Tricks an der Freestyle-Station oder beim Sprinten auf der 50 Meter langen Bob-Anschubbahn – das sportliche Abenteuer ist garantiert.
VIP-Tickets gewinnen
Mit ein wenig Glück können Sie nun 20x2 VIP-Tickets für das Sport-Spektakel für jedermann am Wiener Heldenplatz gewinnen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 12. September, 09:00 Uhr.
Kommentare
