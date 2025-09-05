Treffen Sie die Stars und gewinnen Sie VIP-Tickets

Von 10 bis 18 Uhr verwandelt sich der Platz zwischen Hofburg und Volksgarten zur großen Bühne für Österreichs Sport-Stars des Jahres. Viele sehr bekannte Athletinnen und Athleten werden anwesend sein. Insgesamt werden über 400 Sportlerinnen und Sportler geehrt. Zudem verwandelt sich das Areal beim von der „Krone“ präsentierten Tag des Sports wieder in eine Action-Zone für die ganze Familie mit Autogrammstunden, Gewinnspielen und rund 80 Mitmach-Stationen.