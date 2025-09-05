Postbote gab zu: „Kann keine Straßennamen lesen“

„Die Melodie der Hotline der Post ist mir zum Ohrwurm geworden“

Und die Musik der Telefonhotline sei schon zu einem Ohrwurm geworden, ist die 79-Jährige im Gespräch mit der „Krone“ trotzdem noch zu Scherzen aufgelegt: „Nicht nur, dass ich lange in der Warteschleife hing – man hat mir einfach keinen Glauben geschenkt.“ Als bei einer weiteren Fehlzustellung der Postbote „ertappt“ worden sei, habe er als Entschuldigung vorgebracht, dass er die Straßennamen nicht lesen und sich oft nur an Hausnummern orientieren könne, erzählt die Gänserndorferin der „Krone“, die beklagt, dass die Schwierigkeiten seit Wochen bestehen.