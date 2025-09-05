Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Falsche Lieferungen

Postbote gab zu: „Kann keine Straßennamen lesen“

Niederösterreich
05.09.2025 18:00
Wenigstens antwortete er ehrlich: Ein Aushilfs-Postbote hatte so seine Schwierigkeiten mit dem ...
Wenigstens antwortete er ehrlich: Ein Aushilfs-Postbote hatte so seine Schwierigkeiten mit dem Lesen bzw. Unterscheiden der Straßennamen.(Bild: Krone KREATIV/Patrick Huber)

Bei Urlaubs-Aushilfen ist es in allen Branchen so: Nicht immer kommen sie an die Qualität der „Original-Angestellten“ heran. Mit einem besonderen Fall sah sich ein Zustell-Rayon in Gänserndorf in Niederösterreich konfrontiert, wie man der „Krone“ berichtet: Der Ersatzzusteller wurde auf seine Fehlerquote hingewiesen – die Antwort verwunderte.

0 Kommentare

Verzweifelt ist eine Pensionistin über exorbitante Fehler in der Postzustellung: Sogar Kontoauszüge anderer seien ihr bereits ins Haus geflattert: „Die konnte ich dem Gegenübernachbarn ja noch überbringen“, schildert die Dame. „War es weiter weg, rief ich die Leute sogar an.“

„Die Melodie der Hotline der Post ist mir zum Ohrwurm geworden“
Und die Musik der Telefonhotline sei schon zu einem Ohrwurm geworden, ist die 79-Jährige im Gespräch mit der „Krone“ trotzdem noch zu Scherzen aufgelegt: „Nicht nur, dass ich lange in der Warteschleife hing – man hat mir einfach keinen Glauben geschenkt.“ Als bei einer weiteren Fehlzustellung der Postbote „ertappt“ worden sei, habe er als Entschuldigung vorgebracht, dass er die Straßennamen nicht lesen und sich oft nur an Hausnummern orientieren könne, erzählt die Gänserndorferin der „Krone“, die beklagt, dass die Schwierigkeiten seit Wochen bestehen.

Post entschuldigt sich und hat das Rayon nun mit Fixangestellter belegt
Auf die Vorfälle angesprochen, zeigte Michael Homola keine Tendenzen, den Vorwurf abzustreiten. Im Gegenteil: Man lege zwar auf die Auswahl des Personals großen Wert – aber es sei mancherorts schwierig, ausschließlich perfekte Leute zu bekommen, entschuldigt sich der Post-Sprecher: „In jenen Zeiten, in denen wir auf Aushilfen angewiesen sind, kommt es leider auch öfter zu Verwechslungen bzw. Fehleinwürfen in Postkästen.“

Er hat aber eine positive Nachricht für die Dame und das ganze Zustell-Rayon parat: „Ich habe mich erkundigt, derzeit wird in dem Gebiet eine eigene junge Zustellerin eingeschult.“ 

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
181.096 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
171.022 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
158.545 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1799 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1381 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1200 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf