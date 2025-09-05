Postbote gab zu: „Kann keine Straßennamen lesen“

Bei Urlaubs-Aushilfen ist es in allen Branchen so: Nicht immer kommen sie an die Qualität der „Original-Angestellten“ heran. Mit einem besonderen Fall sah sich ein Zustell-Rayon in Gänserndorf in Niederösterreich konfrontiert, wie man der „Krone“ berichtet: Der Ersatzzusteller wurde auf seine Fehlerquote hingewiesen – die Antwort verwunderte.
Verzweifelt ist eine Pensionistin über exorbitante Fehler in der Postzustellung: Sogar Kontoauszüge anderer seien ihr bereits ins Haus geflattert: „Die konnte ich dem Gegenübernachbarn ja noch überbringen“, schildert die Dame. „War es weiter weg, rief ich die Leute sogar an.“
„Die Melodie der Hotline der Post ist mir zum Ohrwurm geworden“
Und die Musik der Telefonhotline sei schon zu einem Ohrwurm geworden, ist die 79-Jährige im Gespräch mit der „Krone“ trotzdem noch zu Scherzen aufgelegt: „Nicht nur, dass ich lange in der Warteschleife hing – man hat mir einfach keinen Glauben geschenkt.“ Als bei einer weiteren Fehlzustellung der Postbote „ertappt“ worden sei, habe er als Entschuldigung vorgebracht, dass er die Straßennamen nicht lesen und sich oft nur an Hausnummern orientieren könne, erzählt die Gänserndorferin der „Krone“, die beklagt, dass die Schwierigkeiten seit Wochen bestehen.
Post entschuldigt sich und hat das Rayon nun mit Fixangestellter belegt
Auf die Vorfälle angesprochen, zeigte Michael Homola keine Tendenzen, den Vorwurf abzustreiten. Im Gegenteil: Man lege zwar auf die Auswahl des Personals großen Wert – aber es sei mancherorts schwierig, ausschließlich perfekte Leute zu bekommen, entschuldigt sich der Post-Sprecher: „In jenen Zeiten, in denen wir auf Aushilfen angewiesen sind, kommt es leider auch öfter zu Verwechslungen bzw. Fehleinwürfen in Postkästen.“
Er hat aber eine positive Nachricht für die Dame und das ganze Zustell-Rayon parat: „Ich habe mich erkundigt, derzeit wird in dem Gebiet eine eigene junge Zustellerin eingeschult.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.