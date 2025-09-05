WHO hebt Notlage wegen Mpox wieder auf

Außerdem sei seit der Ausrufung der Notlage das Wissen über Infektionsfaktoren und Risiken gewachsen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Gleichzeitig warnte er, dass die Gefahr noch nicht gebannt sei und die Behörden wachsam bleiben müssten. Zuletzt wurden Fälle aus Deutschland, Großbritannien, China und der Türkei gemeldet, dort haben sich Infizierte aber immer auf Reisen angesteckt.