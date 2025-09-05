Grund zu feiern: Ein Festtag für die Polizei

Das Burgenland ist aus Sicht der Exekutive top aufgestellt. 1700 Beamte üben den Dienst aus. Mehr als 80 Polizeikräfte, davon 40 Prozent Frauen, wurden am Freitag im Beisein von Innenminister Gerhard Karner in Stadtschlaining ausgemustert. Anlass dazu gab der „Tag der Bundespolizei“, der würdig gefeiert wurde. Der Innenminister wünschte den frischgebackenen Gesetzeshütern alles Gute auf ihrem beruflichen Weg. „Das Burgenland zählt zu den sichersten Bundesländern – dank einer Polizei, die mehr ist als nur Dienstleister“, lautete der Tenor unter den Festgästen, mittendrin Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf.