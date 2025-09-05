Vorteilswelt
Besetztes Kloster

Ein Kommunist hilft den Nonnen von Goldenstein

Salzburg
05.09.2025 19:00
Kay-Michael Dankl brachte eine Chilli-Pflanze als Geschenk.
Kay-Michael Dankl brachte eine Chilli-Pflanze als Geschenk.(Bild: Markus Tschepp)

Ein Kommunist, Hand in Hand mit Vertretern der katholischen Kirche – das hat definitiv Seltenheitswert! Salzburgs Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ plus) machte sich am Freitag nach Elsbethen auf, stattete den drei betagten Nonnen ein Besuch ab.

0 Kommentare

„Die Schwestern sind hier seit Jahrzehnten zu Hause, sie sollten ihren Lebensabend hier verbringen dürfen“, sicherte er den Damen seine volle Unterstützung zu.

Was er damit konkret meint? „Wir spenden bekanntlich einen Teil unserer Politikergehälter, haben einen KPÖ-Sozialfonds. Da können wir den Nonnen mit Sicherheit unter die Arme greifen“, meint Dankl. Und: „Ich werde unseren Erzbischof Franz Lackner kontaktieren. Er muss in dieser Angelegenheit jetzt endlich tätig werden.“

„Sehr wertvolle Immobilie“ 
Dankls Forderung an den geistlichen Würdenträger: „Die drei betagten Schwestern sollten ihren Lebensabend in Goldenstein verbringen dürfen – auch wenn es sich hier um eine sehr wertvolle Immobilie handelt, die die Kirche sicher anders verwerten möchte.“

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Salzburg
