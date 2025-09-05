Ein Kommunist hilft den Nonnen von Goldenstein

Ein Kommunist, Hand in Hand mit Vertretern der katholischen Kirche – das hat definitiv Seltenheitswert! Salzburgs Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ plus) machte sich am Freitag nach Elsbethen auf, stattete den drei betagten Nonnen ein Besuch ab.
„Die Schwestern sind hier seit Jahrzehnten zu Hause, sie sollten ihren Lebensabend hier verbringen dürfen“, sicherte er den Damen seine volle Unterstützung zu.
Was er damit konkret meint? „Wir spenden bekanntlich einen Teil unserer Politikergehälter, haben einen KPÖ-Sozialfonds. Da können wir den Nonnen mit Sicherheit unter die Arme greifen“, meint Dankl. Und: „Ich werde unseren Erzbischof Franz Lackner kontaktieren. Er muss in dieser Angelegenheit jetzt endlich tätig werden.“
„Sehr wertvolle Immobilie“
Dankls Forderung an den geistlichen Würdenträger: „Die drei betagten Schwestern sollten ihren Lebensabend in Goldenstein verbringen dürfen – auch wenn es sich hier um eine sehr wertvolle Immobilie handelt, die die Kirche sicher anders verwerten möchte.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.