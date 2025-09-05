Ein Kommunist hilft den Nonnen von Goldenstein

Was er damit konkret meint? „Wir spenden bekanntlich einen Teil unserer Politikergehälter, haben einen KPÖ-Sozialfonds. Da können wir den Nonnen mit Sicherheit unter die Arme greifen“, meint Dankl. Und: „Ich werde unseren Erzbischof Franz Lackner kontaktieren. Er muss in dieser Angelegenheit jetzt endlich tätig werden.“