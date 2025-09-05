Wie viel Spanien verträgt die MotoGP noch?

Jetzt im LIVESTREAM: Gelingt Rapid noch Siegestor?
Spanien stellt auch nächstes Jahr neun von 22 MotoGP-Fahrern und wird in der Motorrad-WM heuer wohl den Titel-Hattrick in allen drei Klassen feiern. Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, sorgt aber vielerorts für lange Gesichter.
Die MotoGP-Startaufstellung für 2026 ist voll! Mit den Vertragsverlängerungen von Luca Marini, Johann Zarco, Franco Morbidelli und Jack Miller – unmittelbar vor dem Rennwochenende in Barcelona – sind die letzten Plätze vergeben worden.
