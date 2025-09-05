Tiroler Gericht feiert die bunte Regenbogenflagge

Kernaufgabe unserer Gerichtsbarkeit

Dort hieß es: „Im Gerichtsalltag soll Gleichberechtigung und Akzeptanz eines jeden Menschen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Religion, Herkunft, sexueller Orientierung oder einer Beeinträchtigung – vorbildlich gelebt werden. Die Wahrung der Unantastbarkeit der Würde des Menschen ist Kernaufgabe unserer Gerichtsbarkeit (Artikel 1 der Grundrechtecharta). Ein starkes und sichtbares Zeichen für diese Werthaltung ist der Regenbogen, der in Form der Regenbogenfahne und der Bodenbemalung den Vorplatz des Gerichtsgebäudes, in dem sich das Landesgericht und das Oberlandesgericht befinden, ziert.“