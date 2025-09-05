Jetzt gehen auch in Graz die Panther auf die Jagd

Kein finanzielles Risiko

Doch auch kadertechnisch hat sich einiges getan. Bei den Damen dockten etwa Teamspielerin Julia Trunner oder die Kanadierin Claire Stewart an. Und bei den Herren unter anderen Felix Friedl oder Borys Zhukov. „Das Ziel ist ganz klar: Wir wollen mit beiden Teams ins Halbfinale. Das ist realistisch, aber kein Selbstläufer“, weiß Obmann Andreas Artl. Beide Teams qualifizierten sich auch für den Europacup. „Vorige Saison haben die Herren mitgespielt, diesmal die Damen. Das finanzielle Risiko mit zwei Mannschaften wäre zu groß“, so Artl. Sehr umsichtig.